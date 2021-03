Grundsätzlich fühlt sich streiten negativ an und man möchte die Kommunikation harmonisch gestalten, aber streiten bedeutet auch, dass man engagiert und an Weiterentwicklung interessiert ist. Eine gute Streitkultur ermöglicht Innovation, Veränderung und damit Weiterentwicklung. Es ermöglicht dem Team sich konstruktiv miteinander auseinanderzusetzen. Alle Team-Mitglieder bleiben auf einer sachlichen Ebene und nehmen Vorschläge nicht als persönliche Kritik auf. Durch diese Kultur können im Team Kompromisse gefunden werden, die idealerweise von allen getragen werden und so schnell zur Umsetzung kommen, so dass das ganze Team und somit das Unternehmen erfolgreich ist.