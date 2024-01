Die meisten Deutschen nutzen KI bislang nur zum Zeitvertreib

ChatGPT und Co. erobern den Alltag der Deutschen. Die Mehrheit würde für die Dienste aber nichts bezahlen. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie.

Die Mehrheit der Internetnutzer in Deutschland verwendet ChatGPT & Co. bislang nur zum Spaß oder Zeitvertreib – und ist nicht bereit, für die Dienstleistung zu bezahlen. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie der Convios Consulting GmbH im Auftrag des Karlsruher Internetportals Web.de. Befragt wurden 1.004 Internetnutzer ab 16 Jahren.

Mehr als jeder Vierte hat bereits einen Account bei ChatGPT angelegt

Künstliche Intelligenz erobert laut Studie den Alltag der Deutschen. 27,2 Prozent der Befragten haben bereits einen Account bei ChatGPT angelegt. Die KI-Dienste Google Bard (9,4 Prozent) und Microsoft 365 Copilot (4,9 Prozent) folgen.

Gut jeder Zweite nutzt KI-Dienste dabei ausschließlich privat. Nicht einmal jeder Fünfte greift ausschließlich beruflich auf sie zu.

Hausarbeiten für die Schule per KI erstellen, das rangiert auf der Liste nicht oben

In der allgemeinen Diskussion wird teils kontrovers diskutiert, dass KI-Dienste fürs Erstellen von Hausarbeiten für Schule und Hochschule genutzt werden. Doch dies nennen gerade einmal 18,8 Prozent der Befragten, die ChatGPT & Co. bereits angewendet haben. Favorisiert werden die Dienste von Nutzern bislang, um Spaß zu haben und als Zeitvertreib – dies nannten 39,7 Prozent.

Für Recherchen zu einem bestimmten Thema nutzen bis dato 38,9 Prozent die Künstliche Intelligenz. 32,5 Prozent haben damit Texte für Briefe, E-Mails und Messenger-Nachrichten wie WhatsApp erstellt.

Unter den Internetnutzern gibt es aber auch breite Ablehnung gegenüber der Technologie. 37 Prozent sagten: „Ich möchte in keinem Bereich auf KI-Assistenz zurückgreifen.“ Andere versprechen sich von KI-Assistenzen Unterstützung im Alltag. Vor allem, wenn es um das Schreiben von Briefen, E-Mails, etc. geht, würden sie eine Assistenz durch ChatGPT & Co. nutzen, zudem bei der Bearbeitung von Fotos.

Auch bei juristischen Fragen und Streitigkeiten sehen viele einen Nutzwert oder um sich beim Online-Shopping beraten zu lassen. Hier könne Künstliche Intelligenz nicht nur beim Preisvergleich dienen, sondern auch bei der individuellen Auswahl beraten.

Bei der Klärung von Gesundheitsfragen könnte KI ebenfalls unterstützen, ebenso beim Planen von Reisen, so einige weitere Ergebnisse der Studie.

Es dominieren die US-Anbieter. Das sehen viele Befragte kritisch. Rund 65 Prozent ist der Datenschutz beim Einsatz von KI sehr wichtig oder wichtig. 64 Prozent legen großen Wert darauf, den Ergebnissen der KI vertrauen können.

Die neuen KI-Tools haben sich schnell verbreitet und werden sich 2024 durch die Marktmacht der US-Plattformen weiter etablieren. Michael Hagenau

Web.de-Chef

„Die neuen KI-Tools haben sich schnell verbreitet und werden sich 2024 durch die Marktmacht der US-Plattformen weiter etablieren“, sagt Web.de-Chef Michael Hagenau. Allerdings erfüllen sie seiner Meinung nach nicht die hohen Standards des europäischen Datenschutzes. „Damit eröffnet sich heimischen Anbietern eine große Chance, vertrauenswürdige Alternativen made in Europe zu entwickeln“, so der Manager weiter.

Bislang ist die Zahlungsbereitschaft gering

Wie KI-Dienste finanziert werden? Bislang jedenfalls eher nicht durch Gebühren. 68 Prozent der Befragten sind nicht bereit, für einen KI-Dienst zu bezahlen. Immerhin 21 Prozent schließen dies für sich nicht aus.