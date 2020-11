Die Bekenntnis „Ich fühle mich einsam“ kommt niemandem so leicht über die Lippen. Doch jeder Dritte fühlt sich Umfragen zufolge zumindest einsam. Nicht nur Senioren fühlen sich sozial isoliert, auch die Pubertät birgt ein großen Einsamkeitsrisiko.

Wenn sich für Sirje Mayer eine Tür öffnet, huscht ein Strahlen über das Gesicht ihres Schützlings. Die Karlsruherin ist alles in einem – Hauswirtschafterin, Gesellschaftsdame, eine gute Zuhörerin, wenn der Schuh drückt. Die 88-jährige Rita weiß das zu schätzen. Es ist nicht so, dass die alte Dame keine Freunde hätte oder ihr soziale Kontakte fehlten – trotz der Demenzerkrankung des Mannes.

Doch sie ist froh, wenn Sirje Mayer ins Haus kommt und vieles erledigt: den Einkauf, das Bügeln der Bettwäsche, den Gang zur Apotheke. Immer bleibt Zeit für ein kleines Schwätzchen, für eine gemeinsame Tasse Kaffee, bei der die Seniorin offen über ihre Sorgen und Nöte sprechen kann.

Manchmal schauen sich die beiden Frauen, die 40 Lebensjahre trennen, ein Fotoalbum an. Dann tauchen sie ab in eine längst vergangene Welt, die für die ältere mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden ist. „Es ist, als wäre ich für meine Oma da“, erzählt Sirje Mayer, die sich selbst Lebenshelferin nennt und für die bundesweit tätige Firma tätig ist.