Der letzte Tag des Vor-Festes hat es noch einmal in sich: Heftige Regenfälle verwandeln den Bereich vor der Hauptbühne in eine Seenlandschaft, die Helfer müssen sogar Pumpen einsetzen. Doch pünktlich zum Auftritt der französischen Rock-Clowns von Les Clöchards auf der Cafébühne meldet sich die Sonne zurück.

Der letzte Tag des Vor-Festes hat es noch einmal in sich: Heftige Regenfälle verwandeln den Bereich vor der Hauptbühne in eine Seenlandschaft, die Helfer vom THW müssen sogar Pumpen einsetzen. Doch pünktlich zum Auftritt der französischen Rock-Clowns von Les Clöchards auf der Cafébühne scheint die Sonne wieder und die zunächst nur spärlich gefüllten Besucherreihen füllen sich. Auffällig ist am letzten Abend die hohe Polizeipräsenz.