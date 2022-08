Wenig Wasser

Luftaufnahmen zeigen die Folgen der Trockenheit am Rhein zwischen Rastatt und Karlsruhe

Hitze und viel zu wenig Regen: Die Flüsse und Seen in Baden-Württemberg führen nach der wochenlangen weitgehend regenlosen Zeit so wenig Wasser wie seit vielen Jahren nicht. Luftaufnahmen entlang des Rheins zeigen die Auswirkungen: Breite Uferstreifen und sichtbare Sandbänke dominieren das Bild. Noch nie gab es so viel Rheinstrand wie derzeit – und eine Besserung ist nicht in Sicht. Reihenweise haben die Fähren bereits den Betrieb eingestellt.