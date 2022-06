Die Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz laufen wieder

Wochenlang waren sie trockengelegt, seit Montag sprudeln sie wieder. Die Wasserspiele auf dem Marktplatz ziehen gleich viele Passanten an.

Das vertraute Geräusch der sprudelnden Fontänen auf dem Karlsruher Marktplatz ist schon aus einiger Entfernung zu hören. Wer sich den Wasserspielen nähert, erkennt viele freudige Gesichter. Die Menschen bleiben stehen und freuen sich, dass offensichtlich alles wieder gut ist. Auf Nachfrage der BNN bestätigt die Stadt, dass die wiederholten Reinigungsversuche nun Erfolg hatten und die Anlage wieder normal laufen kann.

Vier Durchläufe waren notwendig, um die Verkeimung des Wassers in den Griff zu bekommen. Bei den insgesamt vier Spülungen wurde Chlor in den Wasserkreislauf gegeben. Er hat ein Volumen von 7.000 Litern. Vor etwa vier Wochen hatten städtische Mitarbeiter deutlichen Uringeruch wahrgenommen.

Man vermutete deshalb, dass nachts Wildpinkler ihr Unwesen getrieben haben. Später schloss man Urin als Ursache für die Verunreinigung aus. „Es muss etwas Massiveres gewesen sein“, so der städtische Brunnenverantwortliche Christophe Gentil.

Besucher in Karlsruhe freuen sich wieder über die Wasserspiele

Am Montag jedenfalls nutzen viele Passanten die Möglichkeit, sich im Herzen der Stadt erfrischen zu können. Sie zückten ihre Handys machten Aufnahmen und sahen ihren Kindern beim Spielen zwischen den Fontänen zu. Eine ältere Frau schob ihren Rollator mit Sitzmöglichkeit ganz nah ans Wasser und ließ sich die Beine bespritzen. Ein Mann in engen Radklamotten nähert sich, lässt sich das Wasser in die Hände sprudeln und von dort über seine Glatze laufen.

Nur ein Passant schleicht grimmig umher. Der Mann in Bermudashorts und Poloshirt spricht leise vor sich hin, während er minutenlang um das Wasserfeld läuft. Einen Satz spricht er etwas lauter aus: „Jetz’ kann wieda oiner neiseiche!“