Mit Büchern können Leser in neue Welten eintauchen oder auch ganz viel neues lernen. In Bücherschränken gibt es spannenden Lesestoff kostenlos. Die zehn besten Bücherschränke in der Region finden sich in dieser Folge unserer wöchentlichen Rubrik "Top Ten".

In unserer neuen Rubrik "Top Ten" präsentieren wir jeden Dienstag eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. Diese Folge ist voller Lesestoff. Die BNN stellen die zehn (unserer Meinung nach) besten Bücherschränke der Region vor. Die Reihenfolge enthält dabei keine Wertung.

1. Bücherschrank Ettlingen

Den Anfang unserer Übersicht macht der Bücherschrank in Ettlingen. Hier blicken wir ein bisschen auf die Geschichte der Bücherschränke: Von 0 auf über 50 in wenigen Jahren, so haben sich die Bücherschränke in der Region entwickelt. Lesewillige können an diesen Orten kostenlos Bücher entnehmen, die auch nicht wieder zurückgebracht werden müssen. Die Betreiber - oft ehrenamtlichen Vereine - freuen sich aber sehr über Büchereulen, die Schriftstücke nicht nur entnehmen, sondern ab und an hineinstellen. Literaturfans können sich auf diesem Weg gegenseitig unterstützen, ohne sich zu kennen. Und statt im Regal als Staubfänger zu enden, werden Bücher hier zur beliebten Beute.

Standort: Marktpassage 5 bei der Martinskirche in Ettlingen.

2. Bücherschrank Werderplatz, Karlsruhe

Mitten in der Südstadt unweit des Indianerbrunnens steht er, der älteste Bücherschrank in Karlsruhe und in dieser Übersicht. Seit Dezember 2010 können Bücherfreunde in der "BoKX 02" Gelesenes deponieren oder neue Literatur entdecken. Er war der erste von mittlerweile 24 gespendeten Bücherschränken in der Stadt des Rechts. Der Inhalt geht jedoch weit über juristische Krimiliteratur hinaus. Wer im Sommer vorbeikommt, kann die viele Gastronomie am Platz nutzen und zum Lesen einkehren.

Standort: Werderplatz Karlsruhe

3. Bücherschrank Bad Herrenalb

Fast noch neu - nämlich aus dem Jahr 2017 - ist der vielleicht optisch am schönsten gelegene Bücherschrank dieser Auflistung. Von Bürgern zur Gartenschau gespendet, lädt er Spaziergänger des Kurparks im Sommer ein, in pittoresker Lage das frisch ergatterte Buch zu genießen. Wer die rote Quaderbox sucht, der findet sie südlich der Alb, am Ende des Kurparks unweit des Kurhauses.

Standort: Dobler Straße 4, 76332 Bad Herrenalb

4. Bücherschrank Waldbronn

Der Bücherschrank in Waldbronn gehört ebenfalls zu den schönsten dieser Auflistung. Er befindet sich in einer alten englischen roten Telefonzelle. Doch Freunde der Spontanität sollten gewarnt sein, denn hier bittet ein Zettel den zukünftigen Leser, dass doch bitte nur ein Buch entnommen werde, wenn auch ein neues den Weg hinein fände. Tipp an die Autofahrer: Ein gelesenes, verschenkbares Exemplar im Kofferraum parken. So ist beim Fund einer neuen Lektüre immer für eine Austauschvariante gesorgt.

Standort: Waldbronn-Reichenbach, Pforzheimer Straße 35, vor dem alten Rathaus

5. Bücherschrank Achern

Im Bücherschrank in Achern am Adlerplatz kann der Lesestoff beidseitig entnommen werden. So können gleich mehrere Leser neugierig stöbern. Wer länger auf den Bus warten muss, findet hier einen perfekten Zeitvertreib. Die Bushaltestelle ist nur wenige Meter entfernt und bietet sogar ein überdachtes Leseplätzchen beim Warten auf den nächsten Bus. Gespendet wurde der Schrank vom Frauenforum Achern, die übrigens auch gewährleisten, dass er sauber bleibt, sich ausreichend Lesestoff darin befindet und keine verbotene Lektüre hineinwandert.

Standort: Adlerplatz 1, Achern

6. Bücherschrank Rastatt

Damit die Rastatter mit überraschender Literatur versorgt sind, steht auch hier ein Bücherschrank. Tauschen statt wegwerfen heißt die Devise der Bücherschränke. Doch wählerisch dürfen Fans dieser Art der Lesestoffbeschaffung nicht sein, denn die Beute kann durchaus unterschiedlich sein und von Bestseller-Romanen bis zu ungewöhnlichen Sachbüchern reichen.

Standort: Friedrich-Ebert-Straße 4, Rastatt

7. Bücherschrank Zoo, Karlsruhe

Gespendet hat diese BoKX2, wie auch jene am Werderplatz, die Bürgerstiftung Karlsruhe, die auf ihrer Webseite auch zu neuen Bücherschränken auf dem Laufenden hält. Im Zoo ist das Exemplar zusätzlich mit Unterstützung der Zoo-Freunde entstanden. Stadtgarten-Besucher können seit der Eröffnung nicht nur beim Tiere beobachten, oder Sitzen in den schönen Anlagen entspannen, sondern auch beim Lesen.

Standort: Stadtgarten, Heckengarten der Friedrich-Wolff-Anlage, Karlsruhe

8. Bücherschrank Bruchsal

Das zauberhafte des Bücherschranks ist sicher der Moment der Überraschung: Welche Bücher sind da? Finde ich eins für mich? Was für eines wird es sein? Die Bücherboxen in Bruchsal lassen diesen Überraschungsmoment gleich mehrfach erleben. Denn das neue Lieblingsbuch kann sich hinter zwölf Klapptüren verstecken.

Standort: Josef-Kunz-Straße 2, 76646 Bruchsal

9. Bücherschrank Karlsbad-Mutschelbach

Keine englische, sondern die klassische weiß-rosa-Telekom-Telefonzelle steht in Mutschelbach. Umgewandelt zum Bücherschrank hat sie wieder eine sinnvolle Bestimmung gefunden. Von den Mutschelbachern "Bücherhäusle" genannt, steht dieses bei Lesern beliebte Objekt direkt an der Durchfahrtsstraße des Orts. Durch die unmittelbare Nähe zum Evangelischen Gemeindezentrum, welches das Häusle aufgestellt hat, sind Parkplätze dennoch kein Problem.

Standort: Waldenserstraße 9, 76307 Karlsbad

10. Bücherschrank Karlsruhe-Hagsfeld

Eine weitere Telefonzellenvariante findet sich in Hagsfeld. Das gute alte gelbe Telefonhäuschen hat sich zum Bücherschrank gemausert und erfreut die Lesehungrigen des Karlsruher Ortsteils mit ausreichend Lesestoff.

Standort: Schäferstraße 13, 76139 Karlsruhe

Die besten Bücherschränke in der Region auf der Karte

Noch mehr Bücherschränke entdecken

Wer keinen Bücherschrank in seiner Nähe gefunden hat, der wird vielleicht auf folgenden Übersichten fündig: