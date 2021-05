Dieb entwendet Schlüssel und öffnet Auto in Karlsruhe

Die Rückkehr in die Sporthalle in der Hertzstraße haben sich die Sportler vermutlich freudiger vorgestellt. Während sie in der Halle aktiv waren, stahl ein Langfinger die Autoschlüssel einer Sportlerin.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in der Hertzstraße in Karlsruhe mit einem Autoschlüssel aus dem Umkleideraum einer Turnhalle ein Fahrzeug geöffnet und einen Geldbeutel gestohlen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr hatte sich der Dieb, von den Sportlern unbemerkt, Zugang zu den Umkleideräumen des Vereins verschafft, teilte die Polizei mit.

Dort hat er nach Polizeiangaben einen Autoschlüssel aus einer Jacke am Kleiderständer an sich genommen.

Auf dem Parkplatz entriegelte er anschließend den passenden Audi A5, öffnete eine Handtasche und stahl den Geldbeutel mit Bargeld, Ausweispapieren und Kreditkarten.

Den Fahrzeugschlüssel lies der Täter im Wagen zurück der daraufhin unverschlossen blieb.