Diebe brechen in Karlsruher Wohnung ein und stehlen Schmuck

Die Polizei ist auf der Suche nach Dieben, welche am Dienstag in eine Karlsruher Wohnung eingestiegen sind und Schmuck gestohlen haben.

Unbekannte sind am späten Dienstagnachmittag in eine Wohnung in der Klara-Siebert-Straße in Karlsruhe eingedrungen und stahlen unter anderem Schmuck.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, stiegen die Einbecher zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr über den Balkon in das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Tür auf.

Kriminaltechnik mit involviert

In der Wohnung angekommen, durchsuchten sie sämtliche Schränke und stahlen schließlich den Schmuck aus dem Schlafzimmer der Opfer.



Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen, wobei weitere Ermittlungen zu dem Fall noch andauern. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.