Diebe brechen zwei Autos auf dem Waldparkplatz in Karlsruhe-Daxlanden auf

Unbekannte haben am Sonntag auf dem Waldparkplatz zwei Pkws aufgebrochen und auf Wertgegenstände durchsucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag

Auf dem Waldparkplatz im Fritschlachweg in Karlsruhe-Daxlanden sind am Sonntag zwischen 9.45 und 10.30 Uhr zwei Autos aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter nach dem Aufbrechen die Pkws auf Wertgegenstände.

Die Diebe schlugen zunächst die Scheiben der zwei Autos ein und öffneten dann die Autotüren um nach Wertgegenständen zu suchen. In einem der Pkws fanden sie in der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Karten und Ausweisdokumenten vor. Zudem wurde eine Sonnenbrille entwendet. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aus dem zweiten Auto haben die Täter keine Gegenstände entwendet, allerdings einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht.