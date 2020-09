Diese tierischen Rückkehrer kann man rund um Karlsruhe wieder beobachten

Einige Tiere, die oft nicht nur rund um Karlsruhe, sondern in ganz Baden-Württemberg nur noch in der Erinnerung der älteren Generation existierten, haben ihre alte Heimat tatsächlich zurückerobert.

Wildkatze, Graureiher und Co

Von Franz Lechner

Man vergisst so schnell. Wer kann sich heute schon noch an die Zeiten erinnern, in der Graureiher, Kormorane und Adebar der Weißstorch als Brutvögel im Landkreis nahezu ausgestorben waren?

Jürgen Görze kann. „Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, musste man bis in das Naturschutzgebiet Taubergießen in der Ortenau fahren, wenn man mal Kormorane oder Graureiher sehen wollte“, erzählt der Karlsdorfer Ornithologe. Auch der farbenprächtige Eisvogel war damals schon fast verschwunden.