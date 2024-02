In seinem Programm „Nuhr auf Tour“ arbeitet sich Kabarettist Dieter Nuhr an „kultureller Aneignung“ und der „Generation Z“ ab. Er bedient dabei manches Klischee und treibt wenig stilvolle Scherze über einen Minister.

Dass Dieter Nuhr in einer Zeit des zunehmenden Schwarz-Weiß-Denkens polarisiert, verwundert nicht. So fällt sein Programm „Nuhr auf Tour“ am Freitagabend in der ausverkauften Schwarzwaldhalle Karlsruhe durch ein großes Themenspektrum auf, das viele Graustufen in sich vereint. Nicht jeder im Publikum dürfte volle Zustimmung entgegenbringen.

Nuhrs Programm entfaltet seine Qualität vor allem bei gesellschaftlichen Alltagsthemen. So setzt sich Nuhr zum Beispiel humorvoll und sarkastisch mit der zunehmenden Überempfindlichkeit bestimmter Menschen auseinander und führt auch sein Publikum zuweilen aufs Meinungs-Glatteis.

So erzählt er, dass er als Rheinländer mit dem Karneval aufgewachsen sei. „Da hat man sich auch als hässliche Wurst auf Karneval gefreut, weil man dann auch mal irgendjemandem die Zunge in den Hals stecken konnte. Heute ist das ja alles vorbei“, lässt er den Satz kurz wirken und fügt dann hinzu, dass er die sexuelle Selbstbestimmung gut finde. „Auch ich möchte entscheiden, welche Zunge in meinem Rachenraum landet“.

Wenn Sie sich einen Poncho überziehen und einen Sombrero tragen, sind sofort Menschen in der Nähe von Mexico City traumatisiert, wenn man ihnen erzählt, dass sie einen Doppelgänger am Oberrhein haben. Dieter Nuhr

Kabarettist

Bei Verkleidungen rät er der Einfachheit halber als das zu gehen, was man sei, egal ob Lohnbuchhalter oder Geografielehrer. Als Mexikaner bitte nicht, das sei kulturelle Aneignung. „Wenn Sie sich einen Poncho überziehen und einen Sombrero tragen, sind sofort Menschen in der Nähe von Mexico City traumatisiert, wenn man ihnen erzählt, dass sie einen Doppelgänger am Oberrhein haben“.

Schwierig wird es, wenn Dieter Nuhr vermeintliche Fakten in den Raum stellt

Schwierig wird es, wenn Dieter Nuhr komplexe Sachverhalte zu sehr herunterbricht, oder vermeintliche Fakten in den Raum stellt, deren Quellen jedoch nicht benennt.

So erzählt er beispielsweise, dass es 600.000 Menschen zwischen 14 und 24 gebe, die nichts machten. Keine Arbeit, Ausbildung, Schule oder Studium. Dies bedient so natürlich das Bild mancher aus der älteren Generation von der faulen Jugend.

Über den Bericht „Jugend in Zahlen“ des Statistischen Bundesamts lässt sich dagegen relativ einfach herausfinden, dass sich die Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland bei den 15- bis 24-Jährigen in den vergangenen 15 Jahren halbiert hat.

Dieter Nuhr hat Gesundheitsminister Lauterbach in Karlsruhe besonders auf dem Kieker

Auch seine häufigen Angriffe auf Gesundheitsminister Lauterbach, den er als „Sterbebegleiter des deutschen Gesundheitssystems“ bezeichnet, nebst zahlreicher und wenig stilvoller Scherze über dessen Aussehen, werden nicht im Ansatz der Komplexität des Themas gerecht und verwenden nur Aspekte, die die Meinung des Kabarettisten stärken.

Da wirkt es schon fast etwas paradox, dass sich Dieter Nuhr später im Programm über eben solches „Framing“ echauffiert, dass er in diesen Momenten selbst betreibt. Den „Remigrations-Phantasien“ gewisser Kreise stellt sich Nuhr deutlich entgegen. Er finde diese ganze Geschichte entsetzlich, erzählt er.

Ohne Migranten gäbe es keinen Paketdienst mehr, in der Altenpflege müsse man wohl einige Senioren einschläfern und mancher AfD´ler sei dazu gezwungen, es sich im Puff selbst zu machen.