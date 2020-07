Auftritt bei Das Fest

Diskussion um „Feine Sahne Fischfilet“

Die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ soll bei „Das Fest“ in Karlsruhe auftreten. Nach den Ereignissen beim G-20-Gipfel in Hamburg gibt es daran aber vermehrt Kritik. So singt die Band in dem Lied „Staatsgewalt“: „Die Bullenhelme – sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein.“