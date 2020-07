Kurzkritik: Zebrahead

Schmutziger Punk mit "German Beer"

Morgen schon San Diego, heute aber noch mit vollem Einsatz beim "Fest". "Hello Tomorrow, and Goodbye to Yesterday" ist das Motto der US-Punks, die "Germany", aber vor allem das "German Beer" lieben und auf der Hauptbühne mit ihrer Mischung aus Rap-Einlagen und ihrem melodischen, schmutzigen Punk überzeugten.