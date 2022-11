Drei Mal brechen Täter am Wochenende in Einfamilienhäuser in Karlsruhe ein: Hinweise erbeten

Zu insgesamt drei Einbrüchen ist es am vergangenen Wochenende in Karlsruher Stadtteilen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind diese auf der Suche nach den Unbekannten Dieben und bitten um Hinweise.

Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Tullaweg in Grötzingen. Zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Leiter an ein Fenster und schlugen dieses gewaltsam ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Hierbei entwendeten die Täter Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch verübten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen im Köblerweg. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das leerstehende Wohnhaus ein und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, so die Polizei weiter.

Im Zeitraum vom 5. bis 12. November kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Bulacher Litzenhardtstraße. Dies wurde der Polizei jetzt erst bekannt, teilten sie mit. Die EInbrecher versuchten dort gewaltsam die Kellertüre zu öffnen, was ihnen aber misslang. Danach kletterten sie über die Terrassenüberdachung und hebelten ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, um ins Innere zu gelangen. Auch hier durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Diebe dabei fündig wurden, lässt sich derzeit noch nicht feststellen.