Fast zwei Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown steht erstmals wieder ein großes Hallenkonzert in der Region an: Der gebürtige Karlsruher Pietro Lombardi setzt in der Schwarzwaldhalle seine unterbrochene Tour fort.

Ein gebürtiger Karlsruher eröffnet die Rückkehr der Hallenkonzerte in die Fächerstadt: Pietro Lombardi, aufgewachsen in der Südstadt und 2011 als Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bundesweit bekannt geworden, wird am 5. März in der Schwarzwaldhalle auftreten.

Zugelassen sind knapp 2.500 Besucher – die größte Einzelveranstaltung in einer Halle des Karlsruher Kongresszentrums seit zwei Jahren.

Beim ersten Lombardi-Termin wären nur 750 Besucher erlaubt gewesen

Geplant war das Konzert bereits für den 19. Dezember 2021. Ein Konzert in der Schwarzwaldhalle wäre damals auch grundsätzlich erlaubt gewesen – allerdings mit strengen Hygieneauflagen und einer Besucherobergrenze von 750 Personen. Damit hätten nicht alle vorab verkauften Karten bedient werden können.

Lombardi hatte seine Tour zudem bereits Anfang Dezember nach drei Auftritten abgebrochen und erklärt, in der damals aktuellen Situation große Konzerte zu spielen fühle sich „einfach nicht richtig an“. Wenige Wochen zuvor hatte er deutliche Kritik an den Karnevalpartys am 11. November in seiner Wahlheimat Köln geäußert.

Zum Auftritt in Karlsruhe am nächsten Samstag sind nun 2.460 Besucher zugelassen. Das entspreche einer 60-prozentigen Auslastung der Saalkapazität in der Schwarzwaldhalle, so eine Sprecherin der Messe Karlsruhe auf Anfrage.

Die aktuelle Corona-Verordnung gestattet Kulturveranstaltungen bei einer Auslastung von bis zu 60 Prozent der Saalkapazität bei einer grundsätzlichen Obergrenze von 6.000 Menschen. Für den Zugang gilt die 3G-Regel, im Saal herrscht Maskenpflicht. Abstandsregeln hingegen gelten nicht mehr.

Bugwelle der Konzert-Verschiebungen führt zu kuriosen Doppelungen

Lombardis Konzert ist nur einer von sehr vielen verschobenen Terminen, die sich bei Kulturveranstaltern bereits zu einer Bugwelle aufgetürmt haben. Entsprechend voll ist nun der Terminkalender in Sälen wie der Schwarzwaldhalle oder dem Karlsruher Konzerthaus. Dort führt das Drängen um Nachholtermine zu Kuriositäten wie jener, dass nun sowohl am 17. wie auch am 20. März Konzerttourneen mit Filmmusik zu „Harry Potter“ gastieren, die ursprünglich zeitlich weit getrennt angesetzt waren.

Allein für März und April sind im Konzerthaus und der Schwarzwaldhalle nun 14 Nachhol-Veranstaltungen aus Musik und Kabarett angesetzt.

Da zudem zahlreiche neue Veranstaltungen auf Tournee gehen, ergibt sich ein sehr dichtes Programm – und das nicht nur in diesem Frühjahr. „Aus den vergangenen Wochen sind gerade erst etliche Veranstaltungen schon bis ins nächste Jahr verlegt worden“, erklärt Elisabeth Behrens von der Messe Karlsruhe.

Besonders von November bis zum nächsten Januar seien die Säle bereits jetzt stark gebucht. „Man muss auch bedenken, dass viele Veranstalter seit zwei Jahren keine neuen Einnahmen haben und jetzt erst die schon lange verkauften Tickets abgespielt werden können“, erklärt sie. „Das ist für viele eine gravierende Situation.“