Die Weihnachtszeit schenkt allen Menschen ganz besondere Momente. Ob mit der Familie oder guten Freunden - die freien Tage genießen, macht glücklich. Speziell in dieser Zeit sind Glücksmomente wichtig für Körper und Geist. Genau diese Themen haben die Stadtwerke Karlsruhe in ihrem neuen E-Paper näher beleuchtet.

In seinem Vorwort erläutert Michael Homann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Karlsruhe, den Leser*innen unter anderem, dass es trotz dieser nicht ganz einfachen Zeit viele Chancen für leuchtende Augen und strahlende Gesichter gibt.

Autorin Birgit Jennerjahn-Hakenes hat Glücksorte erforscht

„Was ist eigentlich ein besonderer Moment?“ Diese Frage beantwortet im neuen E-Paper der Stadtwerke Positivstrategin Ariane Bertz. Zudem dürfen sich die Leser*innen auf wertvolle Tipps freuen, mit denen man Energie und Geld zu sparen kann. Die Autorin Birgit Jennerjahn-Hakenes hat die Glücksorte in der Stadt und der Region erforscht. Man darf gespannt sein, warum diese so heißen.

