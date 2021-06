Überwachungskamera zeigt Einbruch

E-Scooter aus Karlsruher Kellerräumen gestohlen

E-Scooter waren am Wochenende in Karlsruhe-Oberreut und in der Weststadt das Ziel von Einbrechern. An einem Tatort dokumentierte eine Überwachungskamera den Diebstahl, das gab die Polizei in einer Mitteilung an.