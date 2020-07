E-Scooter in Bus und Bahn des KVV vorerst tabu

Seit dem Wochenende rollen die E-Tretroller auch durch Karlsruhe . Doch in Bus oder Bahn dürfen die Modelle des schwedischen Verleihers VOI vorerst nicht mitgenommen werden.

Als Grund nannte ein KVV-Sprecher die fehlende Möglichkeit, den E-Tretroller zusammenklappen zu können. Eine Änderung der Mitnahmeregeln sei künftig allerdings nicht ausgeschlossen, betonte er.

Doch warum sind die VOI-E-Scooter nicht klappbar? Anfang der Woche erklärte ein Vertreter des Mobilitätsunternehmen, dass man beim aktuellen E-Scooter-Modell „Voiager 2“ zunächst darauf verzichtet habe, eine Vorrichtung zum Zusammenklappen einzubauen. Man wolle so „die Stabilität des Voiager 2 auf ein Maximum erhöhen“, hieß es als Erklärung.

Klapp-E-Scooter dürfen beim KVV bald kostenlos mit

Fans der flinken Zweiräder dürfen zudem darauf hoffen, dass weitere E-Scooter-Verleiher in Karlsruhe an den Start gehen, deren Roller zusammenklappbar sind und höchstens 15 Kilo wiegen. Ab Anfang Dezember will der KVV solche Modelle kostenlos in Bus und Bahn mitnehmen.