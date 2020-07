Ehemalige Karlsruher Paracelsus-Klinik könnte zur Corona-Station werden

Der Krisenstab der Landesregierung hat nun allerdings eine vorsorgliche Sondierungsanfrage zur Wiederinbetriebnahme mehrerer Krankenhauszimmer in Durlach gestellt, bestätigt Pressesprecherin Martina Schäfer vom zuständigen baden-württembergischen Finanzministerium auf Nachfrage der BNN.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Wirklicher Bedarf ist noch nicht absehbar

Ob tatsächlich Bedarf an zusätzlichen Krankenhausbetten bestehe, sei zum aktuellen Stand jedoch noch nicht absehbar, so Schäfer weiter. Um im Fall des Falles genügend Betten zu haben, habe die Landesregierung bei Reha-Kliniken und stillgelegten Krankenhäusern wegen möglicher Kapazitäten für die Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patienten nachgefragt.

Möglich wären in der Paracelsus-Klinik 80 Betten für Corona-Patienten

In der ehemaligen Paracelsus-Klinik könne bei Bedarf innerhalb von zwei Wochen Platz für etwa 80 Betten geschaffen werden, teilt Afrim Bajrami von der Immoba mit. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, so Bajrami weiter. Die Immoba will die ehemalige Klinik zu einer Pflegeeinrichtung umbauen. Derzeit wird in dem Gebäude die Elektrik neu verlegt.