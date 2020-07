Breakdance auf der Feldbühne

Ein Move cooler als der andere

Wer kann sich schneller auf dem Rücken drehen, wer länger auf einer Hand stehen? Bei "Kick the Beat" präsentieren die Breakdancer auf dem "Fest" ihr akrobatisches und tänzerisches Können. Denn am Ende zeigen die Hände der Jury nur in eine Richtung: nach rechts oder nach links.