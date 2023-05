Einbrecher entwenden Diebesgut in Höhe von 10.000 Euro in Karlsruher Tiefgarage

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Geräteschuppen in einer Tiefgarage eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Tiefgarage in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen. Sie entwendeten aus einem verschlossenen Geräteschuppen diverse Gartengeräte.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher zwischen Freitagmittag und Montagabend Zugang zu der Tiefgarage in der Willy-Andreas-Allee. Um in den Geräteschuppen zu gelangen, schnitten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch in dessen Stahlumzäunung. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von rund 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 zu melden.