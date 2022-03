Etwa 1.500 Euro Sachschaden

Einbrecher entwenden Gold- und Modeschmuck in Karlsruhe

Einbrecher sind am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in Karlsruhe eingedrungen und haben Goldschmuck sowie Modeschmuck entwendet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird derzeit ermittelt.