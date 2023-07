Einbrecher in Karlsruhe: Flucht nach Aufeinandertreffen mit Hausbewohner

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag bei seinem Einbruch von einem Bewohner entdeckt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Dienstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus von einem Bewohner ertappt worden. Er konnte allerdings noch flüchten.

Nach Angaben der Polizei stieg der Einbrecher gegen 3.35 Uhr über ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Zähringerstraße ein. Dabei verursachte er solche Geräusche, dass ein Bewohner wach wurde.

Dieser versuchte den flüchtenden Täter zu verfolgen, konnte ihn aber nicht fassen. Auch eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Zeugen gesucht

Bei dem Täter soll es sich um einen größeren Mann mit schlanker Statur handeln. Er soll ein Tanktop getragen und eine dunkle Sporttasche mit sich getragen haben. Ein Tattoo an einer Wade ist nach Angaben der Polizei möglich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.