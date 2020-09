Einbrecher steigen in Rüppurrer Wohnhaus ein

Mehrere Unbekannte sind in ein Wohnhaus im Karlsruher Stadtteil Rüppurr eingebrochen. Was sie dabei gestohlen haben, ist bisher noch unklar.

Die Täter sollen sich am Mittwoch oder in der Nacht zum Donnerstag unerlaubt Zutritt zum Gebäude verschafft haben, dies teilte die Polizei am Freitag mit. Über eine Terrassentür brachen die Diebe in das Haus in der Schöllbronner Straße ein und durchsuchten dann das gesamte Anwesen.

Was und wie viel die Unbekannten bei ihrem Einbruch gestohlen haben, hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, um den Tätern auf die Spur zu kommen.