Zeugen gesucht

Einbrecher überrascht Karlsruherin im Schlafzimmer und flüchtet

Eine Bewohnerin in Karlsruhe ist am Montagabend von einem Einbrecher in ihrem Schlafzimmer überrascht worden. Nach einer flüchtigen Begrüßung hat der Einbrecher sofort die Flucht ergriffen.