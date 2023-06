Einbrecher sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Haus in Freudenstadt eingestiegen.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in ein Wohnhaus in der Keplerstraße in Freudenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Eindringlinge anschließend die Räume.

Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.