Einbruch in Gartengrundstück im Bereich des Durlacher Turmbergs

Bei einem Einbruch auf einem Freizeitgrundstück haben unbekannte Täter mehrere elektronische Gartenwerkzeuge entwendet und einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht.

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntagnachmittag auf Montagmorgen unbefugt Zutritt zu einem Gartengrundstück im Bereich des Durlacher Turmbergs beschafft. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter mehrere Werkzeuge aus einem Haus entwendet.

Der Inhaber eines Freizeitgrundstücks mit einer Art Ferienhaus am Wolfweg in Durlach stellte am Montagmorgen fest, dass eingebrochen worden war. Ein Kellerfenster wurde eingeschlagen, zuvor wurde das abgesperrte Tor zu dem Grundstück aufgebrochen.

Aus dem Keller wurden verschiedene elektronische Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Tatzeit lässt sich von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, auf Montagmorgen, 9.30 Uhr eingrenzen.