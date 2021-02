Ein bislang unbekannter ist am Donnerstag in ein Wohnhaus in der Mützenau in Weingarten gewaltsam eingedrungen. Ob der Dieb auf seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dies teilt die Polizei Karlsruhe mit.

Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr gelangte der Dieb über die Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam ins Innere. Im Gebäude suchte er nahezu alle Räumlichkeiten auf und öffnete dabei Schränke sowie Schubladen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen, die im Bereich der Mützenau verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.