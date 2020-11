Wenn die Wohnung verloren ist, ist es zu spät. Daher will der Landkreis Karlsruhe künftig einschreiten, bevor die Zwangsräumung angewiesen wird. Das Projekt beginnt 2021 und gilt vorerst für zwei Jahre..

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Wer seine Wohnung verliert, findet nicht immer eine neue. Daher will der Landkreis Karlsruhe verstärkt eingreifen, bevor es zu spät ist. Mit einem Präventionskonzept sollen Betroffene Unterstützung bekommen und Obdachlosigkeit minimiert werden. Das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Der Jugend- und Sozialhilfeausschuss gab am Montag in Schloss Stutensee grünes Licht.

Wie angespannt die Wohnungssituation tatsächlich ist, variiert zwischen den Kreis-Kommunen. Entsprechend unterschiedlich sind diese auch in Bezug auf die Obdachlosenhilfe aufgestellt. In zwölf Städten und Gemeinden gibt es beispielsweise spezielle Unterkünfte, 22 Kommunen halten unter hohem finanziellen Aufwand Container oder Plätze in Pensionen bereit.