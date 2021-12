Nur im Einkaufscenter ist Betrieb

Einkaufen mit 2G-plus: Karlsruher Einzelhandel leidet – auch unter dem Wetter

Gemischte Bilanz am zweiten Adventssamstag in Karlsruhe: Das schlechte Wetter treibt Kunden in die größeren Einkaufscenter, für die kleinen Geschäfte läuft es schlechter. 2G macht zusätzlichen Aufwand.