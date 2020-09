Einsatz gegen Maskenmuffel: Kontrolle der Maskenpflicht in Karlsruher Bahnen und Bussen

Bei der Aktion zwischen 7 Uhr und 13 Uhr waren 65 uniformierte Polizisten, 3 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und 49 Fahrausweisprüfer des Karlsruher Verkehrsbunds (KVV) im Einsatz. Während des sechsstündigen Unterfangens, das sich vor allem auf den Tram- und Stadtbahnverkehr im Stadtgebiet konzentrierte, wurden mehr als 4.800 Fahrgäste kontrolliert.

Dabei wurden 694 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. In 218 Fällen verstießen Bahnfahrgäste gegen die Verordnung. 476 Personen trugen keine Maske an den Haltestelle. Allerdings wurden lediglich 23 Fahrgäste mit einem Bußgeld verwarnt. Zudem erteilte die Polizei 3 Platzverweise und stellte 21 sonstige Straftaten fest.

Ziel der Aktion war gewesen, Fahrgäste wieder für die Maskenpflicht zu sensibilisieren und Verstöße konsequent zu bestrafen, dies erklärte die Polizeipräsidentin Caren Denner. Es sei wichtig, dass die Nutzer des öffentlichen Verkehrs die Verordnungen ernst nehmen würden, um die Verbreitung des Corona-Virus aufzuhalten.

So werden letztlich Menschenleben gerettet.

Denner zieht eine positive Bilanz aus der Kontrollaktion. Der Großteil der Fährgäste halte sich an die Maskenpflicht. Menschen, die aufgrund nicht oder falsch getragener Masken von den Beamten angesprochen wurden, hatten sich wiederum einsichtig gezeigt und korrigierten ihr Fehlverhalten. Damit die Passagiere, die keine Maske trugen, nach ihrer Verwarnung weiterfahren konnten, verteilten die Kontrolleure Einwegmasken.

Auch die Stadtverwaltung war zufrieden mit dem Verlauf und dem Ergebnis der Aktion und lobte das gute Zusammenspiel zwischen Polizei, KVV und Ordnungsamt. Zugleich mahnte Oberbürgermeister Frank Mentrup, dass die Bürger weiterhin wachsam bleiben müssten und die Hygieneregeln einhalten sollten.

Das Virus ist immer noch da. Auch bei uns in der Region steigen die Infektionszahlen wieder an. Deshalb müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten weiter wachsam sein und alle diszipliniert die Hygiene- und Infektionsschutzregeln einhalten, um eine zweite Welle im Herbst und Winter zu vermeiden.

Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe