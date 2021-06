Die Berufswahl in Zeiten von Corona ist nicht einfach. Doch dank des virtuellen Events Einstieg Baden-Württemberg Online stehen jungen Schulabgängern viele Chancen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zur Verfügung.

Die Abschlussprüfungen sind geschrieben, der Sommer steht vor der Tür: doch wie geht es für junge Erwachsene jetzt weiter? Und wo bekommen Interessierte auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen sicher all jene Infos, die sie für ihre nächsten Schritte in Richtung Zukunft brauchen?

Eine sichere Perspektive bietet die Einstieg Baden-Württemberg Online. Auf der digitalen Berufswahlmesse haben Schüler:innen und Berufseinsteiger:innen Gelegenheit, sich grundlegend über die vielen Zukunftsmöglichkeiten zu informieren und herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt oder welche Studienfächer an einer Hochschule angeboten werden. Und das im Sinne des Gesundheitsschutzes in diesem Jahr ganz unkompliziert von zu Hause als Online-Event.

Rund 50 Aussteller aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland

Die Auswahl kann sich sehen lassen: Rund 50 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland präsentieren auf der Einstieg Baden-Württemberg Online ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote und bieten persönliche Beratung. Vertreten sind zum Beispiel Siemens, das Oberlandesgericht Stuttgart, die DHBW Mannheim, die Hochschule Karlsruhe, Praktikawelten, das Deutsch-Amerikanische Zentrum und viele mehr.

Schüler und ihre Eltern, aber auch Lehrkräfte und Studienfachwechselnde haben die Möglichkeit, umfassende Informationen zu erhalten, sich direkt mit den richtigen Ansprechpartner:innen der ausstellenden Firmen und Institutionen auszutauschen und gleichzeitig wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Zugang zum Online-Event ist kostenlos

Ein umfangreiches Vortragsprogramm, spannende Interviews und Chats zu den wichtigen Themen Beruf, Studium und Auslandsjahr und interaktive Tools wie der Interessencheck oder die virtuelle Berufe-Challenge runden das vielfältige Angebot ab.

Der Zugang zum Online-Event ist kostenlos. Interessierte können sich hier vorab anmelden. Die Einstieg Baden-Württemberg Online findet in Kooperation mit der HORIZON Stuttgart und der marktplatz:ARBEIT Südbaden statt.