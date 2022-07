Anbieter von Elektroheizern stehen wegen der Gas-Krise unter Strom

Anbieter von elektrischen Standheizern stehen unter Strom. Groß ist die Nachfrage von Kundinnen und Kunden, die wegen der Gas-Krise panisch nach Heiz-Alternativen suchen.

Auf einen Fragenkatalog dieser Redaktion an die Vasner-Gruppe gab es bislang nur eine Eingangsbetätigung: „Aufgrund der aktuellen Geschehnisse im Energie- und Heizungsmarkt erfahren wir von Vasner derzeit eine sehr hohe Anzahl an Mails, Anrufen, Anfragen und Nachfragen zu Infrarotheizungen und Infrarotstrahler.“

Und auch der Bundesverband Infrarot-Heizung fand bislang keine Zeit für eine Antwort.

Karlsruher Vergleichsportal: Nachfrage gegenüber Vorjahr um 3.000 Prozent gestiegen

Das Karlsruher Preisvergleichsportal „billiger.de“ hingegen berichtet von seinen Erfahrungen und kommt zum Fazit: „Die Deutschen suchen sich alternative Heizmöglichkeiten.“ So ist die Nachfrage nach Kaminöfen nach oben geschnellt (wir berichteten mehrfach).

„Und bei den Heizgeräten hat sich die Nachfrage in den letzten beiden Juniwochen verdoppelt“, bilanziert „billiger.de nach einer Analyse. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum sei die Nachfrage um bis zu 3.000 Prozent gestiegen.

Kunden bereiten sich auf mögliche Gas-Krise vor

Dabei sieht es „billiger.de“-Experte Thilo Gans positiv, dass sich die Kunden bereits jetzt „auf eine mögliche Extremsituation“ ab dem Herbst vorbereiten. Dies könne verhindern, dass es kurz vor Beginn der Heizperiode zu Lieferengpässen und Preisexplosionen komme.

Eine Recherche dieser Zeitung bei diversen Anbietern zeigt, dass Interessenten – Flexibilität bei der Anbieter- und Gerätewahl vorausgesetzt – durchaus noch an mobile Strom-Heizer kommen.

Dass viele private Energieverbraucher besorgt sind und sich nach Alternativen umschauen, bestätigt auch Manfred Mumm, Obermeister der Schornsteinfegerinnung Karlsruhe, die für den kompletten Regierungsbezirk Karlsruhe zuständig ist. „Viele wollen sich elektrische Heizungsgeräte zusätzlich holen“, stellt er fest.

Alternativen: Infrarotstrahler als Spiegel oder Standsäule

Doch sind diese nicht Stromfresser? Zumal ja auch noch die Anschaffungskosten ins Gewicht fallen. Mumm sagt: Das kommt darauf an. Sogenannte Ölradiatoren beispielsweise sehen wie ein mobiler Heizkörper aus, haben aber Thermoöl statt Wasser in ihrem Inneren. Sie werden an die Steckdose angeschlossen; man muss also keine Leitung verlegen.

„Für wenige Tage kann man es machen, auf Dauer wird man es sich nicht leisten können“, sagt Mumm, der auch in der Energieberatung tätig ist. Und für den Anschluss von mehreren Radiatoren in Privathaushalten sei deren Netz üblicherweise nicht ausgelegt.

Dann wären da noch Infrarotstrahler, die es auch als Designobjekte – etwa als Glas oder Spiegel – gibt, aber eben auch als Standmodelle. Manche setzten sie an kühlen Herbsttagen bereits vor der Energie-Krise beispielsweise auf der überdachten Terrasse ein. So ein Gerät mit 2.300 Watt Heizleistung, ausreichend für etwa 28 Quadratmeter in Innenräumen, kostet auf voller Leistungsstufe rund 0,67 Euro pro Stunde Strom (bei Stromkosten von 29 Cent pro Kilowattstunde).

„Das ist eine Alternative, auch unter wirtschaftlichen Aspekten“, sagt Mumm. Für Infrarotstrahler spricht aus seiner Sicht zudem, dass sie eine angenehme Strahlung böten, „ähnlich wie bei Kachelöfen“.