Siegesformel KIT: Als Karlsruhes Universität zur Elite aufstieg

Es geht um einen Geldregen von fast 100 Millionen Euro. Und es geht um einen beträchtlichen Prestige-Gewinn. Kein Wunder also, dass die Spitzenforscher und Manager der Universität sich so ausgelassen zeigen: Trunken vor Freude lassen sie die Sektkorken knallen.

Rektor Horst Hippler hüpft vor Begeisterung in die Luft – und gibt sich an diesem geschichtsträchtigen 13. Oktober 2006 überzeugt: „Damit bricht für die Universität Karlsruhe ein neues Zeitalter an.“ Die Ingenieursschmiede hat gerade im deutschen Exzellenz-Wettbewerb gewonnen.

„Jubel in Karlsruhe über die Elite-Uni“, so titeln die Badischen Neuesten Nachrichten. Es ist tatsächlich ein fulminanter Sieg. Zur Überraschung vieler Beobachter hat Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) am Tag der Entscheidung nur drei Titel-Gewinner verkündet: Karlsruhe und die beiden Münchner Universitäten.