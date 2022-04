Energiesparen in der Gaskrise: Was man jetzt mit seiner Heizung tun sollte

Wenn jetzt die Heizperiode endet, gehen Sie erst einmal in den Keller und schauen nach, ob Ihre Heizung wirklich abschaltet, und bei wie viel Grad sie das tut: bei zwölf Grad Außentemperatur oder bei 20 Grad? Viele Heizungen sind werksseitig so eingestellt, dass sie bis 20 Grad heizen, das ist eigentlich unnötig. Prüfen Sie: Schalten auch die Pumpen ab, die das warme Wasser zu den Heizungen transportieren, oder laufen die den Sommer über durch? Das passiert ebenfalls ganz schön häufig und verschwendet Energie. Und dann schauen Sie mal an die Kellerdecke: Wie ist die eigentlich gedämmt? Hat es da mindestens zehn Zentimeter Wärmedämmung? Das kann man auch prima im Sommer selbst machen mit Dämmstoffen aus dem Baumarkt, das gibt wärmere Füße und spart in etwa zehn Prozent Energie.