Enkeltricks und Telefonbetrüger erkennen - Online-Seminar der Polizei Karlsruhe

Wie die Polizei mitteilt, sind die Fälle von Enkeltricks und falschen Polizeibeamten rückläufig. Dennoch gelinge es den Tätern immer wieder, Senioren am Telefon mit den unterschiedlichsten Maschen auszutricksen.

Um weiteren Betrügereien vorzubeugen, bietet das Referat Prävention der Polizei Karlsruhe in Kooperation mit der Volkshochschule Bruchsal ein Online-Seminar an. Hier erfahren Senioren und deren Angehörige unter anderem, wie man Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten am Telefon erkennen kann. Das Seminar findet am Montag, 7. Juni, von 14 Uhr bis 15 Uhr statt. Interessierte können sich online oder telefonisch unter (07 21) 7 93 03 für das Seminar anmelden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie online unter:

https://ppreutlingen.polizei-bw.de/vorsicht-abzocke-die-polizei-gibt-tipps-zum-schutz-vor-telefonbetruegern/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/