Der Verein „stattreisen“ bietet Führungen durch bedeutende Hintergebäude und Höfe in der Karlsruher Innenstadt an. Die lokale Geschichte soll damit erfahrbar werden: Auf Tour zu unbekannten Orten.

Entdeckertouren durch Karlsruher Hinterhöfe stehen bei den Machern von „stattreisen“ hoch im Kurs, etwa rund um den Lidellplatz, in der Oststadt oder in Durlach. Eine der spannendsten Führungen findet aber mitten in einer Einkaufsmeile statt: Am Samstagnachmittag lotste Renate Straub von „stattreisen“ ihre Truppe durch die Hinterhöfe in der Südlichen Waldstraße und sorgte dabei für einige Überraschungsmomente.

„Jetzt wohne ich schon über 40 Jahre in Karlsruhe, aber hier war ich noch nie, und das habe ich mir nicht so vorgestellt“, sagte ein Teilnehmer. Dass es gerade in der Südlichen Waldstraße so viele, zum Teil bizarr angelegte Hinterhöfe gibt, hat für Renate Straub zwei Gründe: „Die Waldstraße gehört zu dem Fächersystem, das auf den Schlossturm zuläuft. Je weiter man weg ist, desto mehr steigert sich die Grundstückstiefe, und die ist hier enorm.“

„Jetzt wohne ich schon über 40 Jahre in Karlsruhe, aber hier war ich noch nie, und das habe ich mir nicht so vorgestellt“ Ein Teilnehmer der Tour mit „stattreisen“