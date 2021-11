Entlaufener Hund auf der A5: Polizei sperrt Autobahn bei Karlsruhe

Ein Hund hat am Montagnachmittag zu einer Sperrung der A5 im Bereich Karlsruhe geführt. Mit einem Polizeihubschrauber suchten die Beamten nach dem Tier, das mehrere Zeugen gemeldet hatten.

Mehrere Autofahrer meldeten der Polizei am Montag kurz vor 17 Uhr einen freilaufenden Hund im Bereich der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd. Das Tier sollte sich demnach auf der A5 in Richtung Autobahndreieck bewegen. Dabei lief der zweijährige Labrador-Mischling im Gegenverkehr auf dem Standstreifen und nach Zeugenaussagen auch entlang des Mittelstreifens nach Norden in Richtung Autobahndreieck Karlsruhe.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der schwarze Mischling den alarmierten Einsatzkräften immer wieder entwischen. Zur weiteren Unterstützung wurde deshalb der Polizeihubschrauber angefordert.

Um Tier und Autofahrer nicht weiter zu gefährden und das Tier zu erwischen, sperrte die Polizei den Verkehr auf der A5 gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Nord.

Gegen 18.20 Uhr gelang es schließlich, den Hund mit Hilfe des Polizeihubschraubers im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe neben der Fahrbahn zu entdecken und einzufangen. Mit einer etwas geschwollenen Nase wurde das Tier der Halterin, die ebenfalls auf der Suche gewesen war, gebracht.

Bis auf eine kleinere Kollision mit einem Fahrzeug wurden keine weiteren Vorfälle gemeldet. Zeugen können sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer (0721) 944840 melden.