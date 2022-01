Pläne für Offshore-Windkraftanlagen

Erfolgreich bei Flächenauktion: EnBW und BP machen Wind in Großbritannien

In Großbritannien läuft es richtig rund für den Karlsruher EnBW-Konzern und seinen Partner BP. Jetzt kommt noch ein 2,9-Gigawatt-Park in der Schottischen See hinzu. Im Vergleich dazu sind die heimischen EnBW-Windparks klein.