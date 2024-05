Zwischen Bistro-Tischen, auf denen Weinschorle und Aperol Spritz blubbert, plätschert der gotische Brunnen auf dem Ludwigsplatz. Eine kleine Gruppe Menschen drängt sich an den Rand des Brunnens.

Der Wasserspender ist die abschließende Station der Brunnenführung der Karlsruher Tourismus Gesellschaft (KTG). Vier weitere Brunnen haben die Menschen zuvor an diesem Mittag besucht. Die Zahl der Trinkwasserbrunnen in der City ist vergleichsweise gering.

„36 Trinkwasserbrunnen gibt es im Stadtgebiet, das ist nicht so viel“, sagt Thomas Frank, Brunnenführer an diesem Tag und Mitglied der privaten Initiative „A tip: tap“. Wörtlich übersetzt heißt das „Ein Tipp: Leitungswasser“.

Der Verein setzt sich bundesweit für den großzügigeren Gebrauch von Trink- und Leitungswasser ein. „Leitungswasser in Deutschland wird von vielen Menschen gemieden“, erklärt er. „Es hat keine Lobby.“ Dabei spare die Verwendung von Leitungswasser Geld, Energie und Plastikmüll.

Dazu hat der Verein die von ihm benannte Wasserwende eingeläutet, inklusive der Ernennung von insgesamt bundesweit 13 Wasser-Quartieren, in denen die Nutzung von Leitungswasser vorangetrieben werden soll. Karlsruhe ist eines dieser Wasser-Quartiere.

In der Karlsruher City gibt es aktuell fünf Trinkwasserbrunnen

Fünf Trinkwasserbrunnen in Betrieb gibt es derzeit in der direkten Innenstadt: den Ludwigsbrunnen auf dem Marktplatz, der Brunnen „Wasserschöpfender Knabe“ an der Kleinen Kirche, den Lidellbrunnen am Lidellplatz, den an der Verfassungssäule und den gotischen Brunnen auf dem Ludwigsplatz.

Für Petra Dacho, eine der Teilnehmerinnen an der Tour, ist das nicht viel. „Ich wünschte mir mehr Brunnen, Wasserspender oder kleine Trinksäulen“, sagt sie. Durchaus eine Kostenfrage, wie Wasser-Guide Frank später noch ausführen wird.

„Für den Bau eines Brunnens werden zwischen 12.000 und 15.000 berechnet“, erklärt er im Gespräch mit der Redaktion. Und das sei noch ohne die notwendige Infrastruktur, die das Wasser erst zum Spender führt.

Immerhin gibt es die Perspektive, dass mit dem Umbau der Kaiserstraße ein weiterer Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt gebaut wird. An der Kreuzung Kaiserstraße/Adlerstraße östlich des Marktplatzes würden die technischen Voraussetzungen für einen solchen Brunnen geschaffen werden, erklärt die Stadt auf Nachfrage. Wann und wie ein solches Angebot geschaffen werde, sei zurzeit nicht geklärt.

„Karlsruhe“, sagt Frank, „ist durch seine Lage im Oberrheingraben eine Stadt, die optimal mit Trinkwasser versorgt ist.“ Vier Wasserwerke, die insgesamt 64 Tiefenbrunnen betreiben, versorgen die 300.000-Einwohner-Stadt mit dem lebensnotwendigen Nass.

Wegweiser zu den Trinkwasserspendern sind noch selten

Frank schildert der Gruppe, wie das Wasser nach Karlsruhe kam und referiert über die Bemühungen, bereits im 19. Jahrhundert eine Wasserleitung von Durlach nach Westen bis nach Karlsruhe zu legen. Das Brunnenhaus, heute an der B3, zeugt von den Anstrengungen, die „Tochterstadt“ Durlachs mit Wasser zu versorgen.

An einer Wegweisung zu den Trinkwasserbrunnen in der Stadt fehlt es – nur vereinzelt gibt es Schilder, die auf den Standort hinweisen. So beispielsweise am Lidellplatz, auf dem ein kleiner blauer Wegweiser auf den Brunnen zeigt. Frank betont aber: „Eine Wegweisung zu den Brunnen ist angedacht.“

So findet man die Trinkwasserbrunnen mit der Karlsruhe-App

Wer ein Smartphone besitzt und die Karlsruhe-App verwendet, der kann sich online weiterhelfen. In der App lässt sich im Bereich „Marktplatz“ und seiner Unter-Kategorie „Mobilität & Karten“ die Erweiterung „Stadtplan für heiße Tage“ herunterladen. Mit der lässt sich eine Karte aufrufen, die alle 36 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet inklusive ihrer Lage aufführt.

Auch die zahlreichen Geschäfte in der Innenstadt, die an der Refill-Aktion teilnehmen, helfen bei akutem Durst, betont Frank. Dort lassen sich mitgebrachte Gefäße kostenlos mit Trinkwasser auffüllen. Zu erkennen sind sie am blauen Wassertropfen-Logo auf Schaufenster oder Türen.

Dass es auch anders geht, zeigt Wien. Die Stadt ist eine Oase, verglichen mit Karlsruhe: 1.500 Trinkwasserbrunnen spenden dort Wasser.