Auch Supermarkt betroffen

Erheblicher Sachschaden nach Wasserrohrbruch in KIT-Komplex

Ein großer Wasserschaden hat in der Nacht zum Mittwoch einen Einbruchsalarm in einem Bürokomplex des KIT in der Waldhornstraße ausgelöst. Nach Angaben der Polizei sind von dem Schaden auch die Lager- und Büroräume eines angrenzenden Supermarktes in der Fritz-Erler-Straße betroffen.