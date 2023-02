Erheblicher Schaden nach Wohnungsbrand in der Karlsruher Nordweststadt

Vermutlich ein E-Scooter hat in der Karlsruher Nordweststadt zu einem Wohnungsbrand geführt. Gegen 3 Uhr am frühen Montagmorgen traf die Feuerwehr am Einsatzort in der Wilhelm-Hausenstein-Allee ein. Der Bewohner der brennenden Wohnung hatte da bereits das Haus verlassen. Das Treppenhaus war zu dem Zeitpunkt so stark verraucht, dass die Bewohner der übrigen Wohnungen das Mehrfamilienhaus nicht mehr verlassen konnten.

Sie verhielten sich nach Auskunft der Feuerwehr vorbildlich und versammelten sich auf den jeweiligen Balkonen, bis die brennende Wohnung gelöscht war und sie wieder in ihre Wohnungen zurück konnten. Der entstandene Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Die Karlsruher Feuerwehr war mit fast 50 Kräften im Einsatz. Als Brandursache wird ein E-Scooter vermutet, zumindest lassen laut Feuerwehr die Aussagen des Wohnungsbesitzers darauf schließen.