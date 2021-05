Ja, wir Karlsruher Grünen haben dafür gestimmt und ich habe auch an die anderen Mitglieder appelliert, dies in diesem Fall zu tun. Aus meiner Sicht ist die Erhöhung nötig, weil neben dem Einbruch durch die Pandemie die Kosten nach der letzten Erhöhung vor anderthalb Jahren gestiegen sind. Das liegt unter anderem an berechtigten Tarif-Anpassungen für die Fahrerinnen und Fahrer.