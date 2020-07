Dorschbergschule öffnet Montag

Erleichterung in Wörth und Karlsruhe: Coronavirus-Verdacht bei Schülern bestätigt sich nicht

Erleichterung in der Südpfalz und in Karlsruhe: Die Kinder einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus Wörth waren zum Zeitpunkt ihres Schulbesuchs nicht ansteckend. "Die Tests vom Mittwoch waren bei allen Angehörigen negativ", erklärte Fritz Bechtel, Landrat des Landkreises Germersheim, laut einer Mitteilung am Donnerstag.