Ermittlungen nach Drohanrufen im Landratsamt Karlsruhe dauern an

Große Aufregung am Dienstag am Karlsruhe Landratsamt und zwei weiteren Verwaltungsgebäuden: Nach einem Drohanruf wurden alle drei Standorte von der Polizei geräumt. Am Nachmittag nahmen die Beamten einen Verdächtigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem Drohanruf beim Landratsamt am Dienstag dauern die Ermittlungen der Polizei an. Nach offiziellen Angaben gibt es bislang noch kein Geständnis oder Erkenntnisse zum Motiv des Verdächtigen.

Die Polizei hatte am Dienstagnachmittag einen Mann aus Stutensee festgenommen. Er steht im Verdacht, bei der Integrierten Leitstelle des Landratsamtes angerufen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung Waffengewalt angedroht zu haben.

In der Folge hatten Einsatzkräfte das Landratsamt in der Beiertheimer Straße sowie weitere Standorte in der Karlsruher Oststadt und in Bruchsal geräumt. Insgesamt 500 Mitarbeiter waren davon betroffen.

Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel ist erleichtert

Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) äußerte sich nach der Festnahme des Verdächtigen erleichtert. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass der mutmaßliche Anrufer so schnell ausfindig gemacht und festgenommen werden konnte“, so Schnaudigel.

Dass die Polizei den Hinweis sehr ernstgenommen und die Gebäude sofort geräumt hatte, lobte der Landrat ausdrücklich.

In Zeiten, in denen sich Polizei-, Rettungs- und Verwaltungskräfte zusehends Aggressionen und Gewalt ausgesetzt sehen, gelte es, schnell zu handeln, um Schlimmeres zu verhindern. „Die Aufregung in der Belegschaft war riesengroß“, so Schnaudigel.