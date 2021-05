Erst Ibiza, dann Brasilien für immer: Ein Karlsruher wandert aus

Der Stress ist es, der dazu führt, dass Peter Lachenmayr seine Zelte in Karlsruhe abbricht. Heute leben drei Generationen Lachenmayrs in Brasilien. „Die Menschen haben hier mehr Zeit füreinander“, sagt der ehemalige Südstadt-Bewohner.

„Das Leben hier ist stressfrei – und man hat Zeit für andere“, sagt Peter Lachenmayr über seine Wahlheimat Brasilien. Seit 2018 lebt er mit seiner Familie in dem südamerikanischen Land. „Und ja, wir werden wohl für immer hier bleiben“, sagt Lachenmayr, der 1949 in Karlsruhe geboren wurde.

Peter Lachenmayr ist ein waschechten Südstadt-Bewohner. Von Geburt an lebt er in der Südstadt, besucht die Uhland- und die Hebelschule, macht später eine Lehre in einem Heizungs- und Sanitärbetrieb.

Was ihn letztlich dazu bringt, seiner badischen Heimat den Rücken zu kehren? „Der Stress“, fasst er es zusammen. Und so packen Peter Lachenmayr und seine Frau Marianne 1990 ihre Sachen. Ihr Ziel: Die Baleareninsel Ibiza. Mit dabei ist auch Sohn Jörg, der damals gerade einmal fünf Jahre alt ist. Auf Ibiza werden die Lachenmayrs schnell heimisch, können sich gut vorstellen, für immer unter der spanischen Sonne zu leben. Es kommt anders.