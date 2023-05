1.400 jungen Blasmusikern gehört im Mai die Bühne in Ettlingen

Blasmusikfreunde solle auf ihre Kosten kommen, beim neunten Jugendkapellentreffen Mitte Mai in Ettlingen. Was der Bund Deutscher Blasmusikverbände dort vorhat.

Die Stadt Ettlingen kommt aus dem Feiern nicht raus. Im April die französische Woche und das Champagnerfest, im Juni der Start der Schlossfestspiele und das große Jumelage-Wochenende mit den Freunden aus Epernay. Und dafür, dass auch im Mai mehrere Tage lang etwas los ist, werden rund 1.500 Jugendliche aus mehr als 40 Orchestern sorgen – beim neunten Jugendkapellentreffen in der Stadt.

Blasmusik in allen Facetten von traditionell bis modern

Vom 18. bis 21. Mai soll an den unterschiedlichsten Spielstätten – im Freien und drinnen – Blasmusik in all ihren Facetten erklingen. Mal traditionell und volkstümlich, mal ganz modern. Ausrichter des dreitägigen Events ist der Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) mit Sitz in Staufen/Breisgau, Gastgeber die Stadt Ettlingen.

Eigentlich waren die beiden schon 2020 verabredet, aber die Corona-Pandemie ließ zum vorgesehenen Termin Konzerte und Begegnungen nicht zu. Jetzt also ein neuer Anlauf, über den Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) sagt: „Wir freuen uns auf die Musiker, weil wir schon mit Chortreffen in unserer Stadt gute Erfahrungen gemacht haben.“

Platzkonzerte, Abendkonzerte und „meet and beat“ zu vorgerückterer Stunde

Es sei schön, wenn junge Menschen „zu uns kommen, nachhaltige Eindrücke gewinnen und Ettlingen dann in guter Erinnerung behalten“. Das Jugendkapellentreffen, zu dem laut Kulturamtsleiter Christoph Bader auch zwei Ensembles aus Österreich erwartet werden, bietet eine Mischung aus Wertungsspielen, Platzkonzerten, Abendkonzerten und „meet and beat“ zu vorgerückter Stunde. Die gute Nachricht dabei: Eintritt wir nirgends verlangt

Schauplätze sind die Schlossgartenhalle und die Stadthalle, die Musikschule in der Pforzheimer Straße, zudem der Schlossplatz, wo eine überdachte Bühne aufgebaut wird. Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), gestaltet das Sinfonische Jugendblasorchester Karlsruhe mit dem Solisten Christoph Moschberger (Trompete) in der Stadthalle.

Zum Wettbewerb treten fünf Ensembles gegeneinander an

Zugesagt für den Abend hat Staatssekretär Patrick Rapp (CDU), Präsident des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Ab 21.30 Uhr geht es dann eher locker zu bei „meet and beat“ in der Schlossgartenhalle. Dort will die Bigband Up to date für Stimmung sorgen.

Der Freitag gehört genau wie der Samstag jeweils ab 9 Uhr den Wertungsspielen und den Wettbewerben (Stadthalle und Musikschule). Michael Weber, Ehrenpräsident des Blasmusikverbandes Karlsruhe und zweiter Mann beim BDB, berichtet davon, dass sich fünf Kapellen dem Wettbewerb stellen. Dem Sieger winken 1.200 Euro.

Corona hat gerade die Blasmusik sehr zurückgeworfen. Michael Weber, Blasmusikverband Karlsruhe

„Wir haben uns mehr Teilnehmer gewünscht, aber Corona hat gerade die Blasmusik sehr zurückgeworfen.“ Es gab praktisch keine Möglichkeit, gemeinsam zu üben, geschweige denn aufzutreten. Entsprechend sei im Jugendbereich ein Schwund von fast 30 Prozent zu verzeichnen.

Bei den Wertungsspielen gehe es nicht um Preise, sondern darum, dass sich die Bläserklassen, Jugendorchester und Ensembles Juroren stellen und dann erfahren „wo sie mit ihren Leistungen stehen“. Am Freitag, 19. Mai, ab 19 Uhr treten das Verbandsjugendorchester Rhein-Neckar und das Jugendorchester Stadt Karlsruhe in der Stadthalle auf; ab 21.30 Uhr trifft man sich wieder zu „meet and beat“, dieses Mal mit der Formation Bitte Blasmusik.

Für Samstag, 20. Mai, kündigt Weber einen Flashmob an. Das beutet: Jugendkapellen marschieren durch verschiedene Straßen aufs Schloss zu und spielen dort gemeinsam die Europahymne. Die Abendkonzerte mit dem Projektorchester Südwestwind (Stadthalle) und anschließend das Finale mit Fättes Blech in der Schlossgartenhalle sind ausgebucht, da dort die Jugendkapellen nochmals zusammenkommen.

Matratzenlager im Eichendorff-Gymnasium und in der Albgauhalle

Untergebracht sind die Jugendlichen während ihres Aufenthalts in der Sporthalle des Eichendorff-Gymnasiums und der Albgauhalle. Schlafsack und Luftmatratze oder Isomatte bringt jeder mit, um die zentrale Verpflegung der Musiker kümmert sich der Coffee-Shop des Eichendorff-Gymnasiums.

Der hat als Helfer Abiklassen an der Seite, die vom BDB für ihr Engagement einen Obolus erhalten. Weber beziffert das Budget für das musikalische Ereignis, das im Turnus von vier Jahren immer an einem anderen Ort stattfindet, auf rund 200.000 Euro. Von der Stadt Ettlingen gibt es Bader zufolge zwar keinen Zuschuss, wohl aber logistische Hilfe. Die fange damit an, dass die Hallen zur Verfügung gestellt werden, und höre bei Hausmeisterdiensten auf.

Sponsoren für das Blasmusik-Event

Als Sponsoren mit von der Partie sind unter anderem die Firmen Yamaha und Majestic, der Sparkassenverband, die Gema-Stiftung. Unterstützung kommt auch vom Wissenschaftsministerium des Landes und vom Bundesministerium für Jugend und Familie.