Alkoholisierter Mann wehrt sich

24-Jähriger verletzt in Ettlingen einen Polizisten

Vor einem Supermarkt in Ettlingen hat ein 24-Jähriger am Freitagabend Polizeibeamten angegriffen. Bei der Aufnahme der Personalien versuchte der alkoholisierte Mann mehrmals, zu seiner Begleitung in den Streifenwagen zu gelangen und wurde durch die Beamten fixiert, er leistet Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten.