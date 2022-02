270 Teilnehmer ziehen bei angemeldeter Corona-Demo durch Ettlingen

Mit 100, 120 Teilnehmern hatte Hans-Dieter Nagel gerechnet. Dass es schließlich laut Polizeiangaben 270 waren, überraschte den Leiter der Demonstration „Grundrechtsverteidiger – Einigkeit und Recht und Freiheit“ dann doch. Am Dienstagabend zog der Tross vom Dickhäuterplatz über die Durlacher Straße und weiter durch die Ettlinger Innenstadt. Unüberhörbar. Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Plakaten, auf denen markige Sprüche standen.

Keine Frage, es war laut, lang und mitunter für den Außenstehenden etwas befremdlich, was sich da teilweise unmaskiert durch Ettlingen zog. Aber es war auch friedlich.

Kaum Probleme, das Geschehen in die vorgegebenen Bahnen zu lenken, hatte Polizeieinsatzleiter Karim Chergui. 13 Einsatzkräfte vom Karlsruher Einsatzzug und Motorradpolizisten begleiteten den Zug. Einzig im Bereich Durlacher Straße beim Übergang zur Kronenstraße kam es zu einigen verbalen Auseinandersetzungen.

Jetzt hat Ettlingen doch noch seinen Faschingsumzug. Ehepaar, das die Demonstrationen beobachtet

Dort hatte sich eine etwa 50-köpfige Gruppe mit Gegendemonstranten formiert, bemüht, die Trommeln und Trillerpfeifen der „anderen“ zu übertönen. „Das ist ja wie im Kindergarten“, bemerkte dazu ein Passant, der das Schauspiel aus sicherer Entfernung betrachtete. „Jetzt hat Ettlingen doch noch seinen Faschingsumzug“, frotzelte ein Ehepaar beim abendlichen Spaziergang.

Hier wie dort war es den Protagonisten der Demo und der Gegendemo jedoch bitterernst. Hier ein für den außenstehenden Beobachter zur Schau getragenes, unglaubliches Misstrauen gegenüber dem Staat; dort Gegendemonstranten, die skandieren „Nazis raus“. Und dazwischen die Polizei.

Erste angemeldete Corona-Demonstration in Ettlingen

Bislang gab es in Ettlingen nur unangemeldete sogenannte „Corona-Spaziergänge“. Die Demo am Dienstag war in der Großen Kreisstadt nun die erste ihrer Art – angemeldet beim Ordnungsamt. „Im Vorfeld haben wir mit den Organisatoren die Strecke und die Auflagen festgelegt“, berichtete Ordnungsamtsleiter Kristian Sitzler.

Zu den Auflagen gehörte die Maskenpflicht. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes begleiteten den Protestmarsch. Ob solch eine angemeldete Corona-Demo in Ettlingen ein einmaliges Ereignis gewesen sein könnte, bleibt abzuwarten. „Wir werden das besprechen“, sagte auf BNN-Nachfrage Demo-Leiter Nagel.

Wie etlichen anderen Teilnehmern geht es für ihn längst nicht mehr nur um die Corona-Maßnahmen. Der Staat müsse wieder in die „richtige Spur“ gebracht werden. Es müsse endlich die „Wahrheit“ auf den Tisch. Eine Erklärung, was besagte Wahrheit sei, fand sich trotz mehrmaliger Nachfragen bei Demo-Teilnehmern nicht.

Die Nachfrage, warum er denn hier sei, quittierte ein Plakatträger mit der Bemerkung: „Wenn Sie das nicht wissen, tun Sie mir leid.“ Andere wiederum, darunter zwei junge Frauen aus dem Raum Rastatt, trieb die Sorge um eine Impfpflicht auf die Straße. „Nein, mit Rechten haben wir nichts zu tun. Wir wollen einfach nur von der Politik gehört werden“, betonten sie. „Wegen der Kinder mache ich mir Sorgen. Darüber, dass auch für sie eine Impfpflicht kommt“, tat Egon Nagel aus Bad Herrenalb kund.

Und weiter ging es durch Ettlingen. Wieder auf dem Dickhäuterplatz zurückgekehrt, löste sich die Demo, die um 18 Uhr begann, gegen 20 Uhr auf.